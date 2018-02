Argentina terá novo partido com candidato à presidência Enquanto os grandes partidos argentinos definem candidatos, um grupo de partidos políticos do interior do país lançará no próximo dia 23 o Movimento Federal, que, segundo o futuro presidente, o governador de Neuquén, Jorge Sobisch, apresentará um candidato próprio à presidência. Já o governador da província de Córdoba, José Manuel de la Sota, antecipou por meio de assessores que anunciará finalmente a candidatura à presidência da Argentina até sexta-feira próxima pelo Partido Justicialista (oficial) para as eleições de março próximo. Segundo os colaboradores do governador de Córdoba, que também foi embaixador da Argentina no Brasil durante a presidência de Menem, De la Sota deve absorver o voto do setor moderado do justicialismo, que foi deixado órfão com a desistência, na semana passada, do governador de Santa Fé, Carlos Reutemann. Outro dos nomes em jogo, o empresário Maurício Macri, decidiu desistir de concorrer à presidência e somente lutará pela chefia do governo da Capital Federal. Como aconteceu com Reutemann, Macri não explicou os motivos da sua decisão. "Os que estavam desesperados pelas eleições, estão dizendo que não vão mais concorrer, agora parece que ninguém mais quer participar do pleito", disse o governador da província de Neuquén, Jorge Sobisch. Ele vai liderar o Movimento Federal, um novo partido político que concentrará partidos locais de diversas províncias e que será lançado oficialmente no dia 23 deste mês. Sobisch é membro é do Movimento Popular Neuquino, que o levou ao poder em 1999. Em várias províncias do interior argentino, os pequenos partidos mantêm sua cota de poder local que agora estão tentando estender a nível nacional, com uma aliança "dos pequenos" que enfrente a popularidade histórica dos grandes, o Partido Justicialista e a União Cívica Radical (UCR). Em diálogo com a Agência Estado, Sobisch disse que antes de apresentar um candidato próprio, eles vão elaborar um projeto: "Primeiro, temos que ativar uma proposta política na qual demonstremos capacidade criativa e depois definiremos um candidato". Segundo ele, a proposta "é a de ver como será usado os recursos que estão inativos e que, a partir dessa exploração, não tenhamos que continuar pedindo dinheiro e nos endividando".