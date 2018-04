Argentina terá urânio enriquecido em 2011, 'com fins pacíficos', diz Cristina

A presidente Cristina Kirchner (foto) reinaugurou uma usina de enriquecimento de urânio na Província de Rio Negro, e afirmou que em 2011 a Argentina será um dos poucos países capazes de produzir o combustível nuclear, "com fins pacíficos". O projeto prevê US$ 3,5 bilhões em investimentos. A usina, ativa entre 1982-83, foi desativada por causa dos baixos preços internacionais do combustível e da pressão da opinião pública, segundo o governo. Cristina disse que a primeira amostra de urânio enriquecido será obtida em novembro de 2011, e o desenvolvimento da tecnologia nuclear resgatará ao país "a administração soberana de seus recursos estratégicos". As duas usinas atualmente em operação geram entre 7% e 9% da energia elétrica no país.