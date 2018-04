Argentina vai à ONU contra britânicos

A Argentina apresentou ontem um protesto formal às Nações Unidas no qual condenou a militarização das Ilhas Malvinas (Falklands, para os ingleses) pela Grã-Bretanha. Diante da tensão diplomática entre os dois países e às vésperas do aniversário de 30 anos da Guerra das Malvinas, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu calma aos dois lados envolvidos na disputa.

O protesto, anunciado no início da semana pela presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi entregue ontem em Nova York pelo chanceler Hector Timerman ao secretário-geral da ONU na sede da entidade. "Viemos às Nações Unidas para condenar a Grã-Bretanha pela militarização do Atlântico Sul", disse Timerman. "Os britânicos possuem o maior poderio militar na região e dei a ele (Ban) informações sobre armas nucleares."

O Ministério da Defesa britânico evitou comentar reportagem do jornal Daily Mail de que a Marinha Real teria mandado um submarino nuclear à região. Na semana passada, o ministério anunciou o envio destróier HMS Dauntless às Malvinas. O príncipe William, herdeiro do trono real, está no arquipélago para um treinamento militar de seis semanas.

O secretário-geral da ONU afirmou estar preocupado com a troca de declarações cada vez mais fortes entre os governos da Argentina e da Grã-Bretanha sobre as Malvinas. Ele também pediu a ambos países que evitem uma escalada da disputa e resolvam suas diferenças pacificamente, por meio do diálogo.

Na visita às Nações Unidas, o chanceler argentino afirmou que também pretendia levar a questão ao Conselho de Segurança, onde o protesto não deve ir adiante, pois os britânicos possuem poder de veto. Todos os anos, os argentinos também apresentam um protesto no Comitê de Descolonização da entidade.

O governo dos EUA mantém neutralidade na disputa sobre as Malvinas. De acordo com a porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, o assunto é bilateral e deve ser negociado diretamente entre Argentina e Grã-Bretanha. Os britânicos dizem que não haverá negociação sobre a soberania das ilhas.

Em artigo publicado no Daily Telegraph, de Londres, o analista político britânico Nile Gardiner, criticou a posição americana. "Washington sabe que a Grã-Bretanha nunca negociará a soberania das Falklands (Malvinas), pois 90% dos moradores são britânicos. Os americanos ficam insistindo em uma solução diplomática para a questão da soberania quando não há nada para ser negociado", escreveu. "Também falham ao não expressar apoio à Grã-Bretanha e mantêm-se em silêncio diante da atitude agressiva da Argentina", disse o analista.

Em 1982, no início da guerra, os EUA também ficaram no dilema entre apoiar uma ditadura aliada no combate a guerrilhas comunistas na América Latina e a Grã-Bretanha, considerada juntamente com Israel e o Canadá, um de seus principais parceiros na comunidade internacional. O presidente Ronald Reagan acabou optando por se posicionar em favor dos britânicos.