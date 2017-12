Argentina vai adotar horário de inverno O subsecretário de Energia da Argentina, Alejandro Gallino, informou que os relógios de seu país serão atrasados em uma hora no próximo dia 24, com o objetivo de poupar energia elétrica. Buenos Aires passará a ficar uma hora atrás do horário de Brasília. Segundo Gallino, a decisão se baseou na necessidade de "tirar vantagem da luz do Sol e poupar energia". A Argentina não adotava mudanças em seu fuso horário há vários anos, devido à oposição das empresas do setor elétrico e a pressões políticas. No ano passado, o presidente Fernando de la Rúa havia assinado um decreto instituindo o "horário de inverno", mas a medida foi contestada na Justiça.