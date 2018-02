Argentina:Dólar paralelo sobe ao recorde de 13,15 pesos

O avanço, dizem os periódicos Clarín e El Cronista, foi impulsionado pela decisão dos grandes investidores de dolarizar suas carteiras - uma medida de segurança diante das dúvidas quanto à capacidade do país de chegar a um acordo com credores e sair do default.

O movimento se deu um dia após o banco central argentino surpreender o mercado ao cortar em 1 ponto porcentual o retorno aos investidores de títulos com prazos de três e quatro meses, ofertados em leilão semanal. A redução dos juros, diz o BNP Paribas, pode ser interpretada como um sinal de que os planos do ministro da Economia da Argentina, Axel Kicillof, para estimular a atividade estão prevalecendo sobre as metas do banco central, dirigido por Juan Carlos de Fábrega. "Fábrega prefere defender a moeda e as reservas internacionais, em meio a dificuldades no mercado de câmbio, que deve ter suas tensões renovadas no segundo semestre de 2014", diz o BNP Paribas em relatório.