Argentino assume direção da Opaq Três meses após o afastamento do embaixador José Maurício Bustani do cargo de diretor da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), o comando da entidade passa para as mãos do argentino Rogélio Pfierter. Mas, da mesma forma que Bustani foi retirado por pressão norte-americana, o argentino foi colocado no posto também por exigência da Casa Branca. Bustani foi retirado da Opaq depois de uma campanha dos Estados Unidos contra sua gestão. Os norte-americanos acusavam o brasileiro de má administração, mas poucos escondiam que as razões eram as diferenças em relação às armas químicas no Iraque. Com a saída de Bustani do cargo na Opaq, caberia aos países latino-americanos escolher um substituto. Diante dos acontecimentos, porém, Bustani revelou à Agência Estado que os governos da região decidiram não apresentar um candidato. Bustani ainda contou que Washington pressionou os membros da organização para que um argentino fosse o novo diretor-geral. Pfierter tinha estreita relação com ex-presidente Carlos Menem e com o ex-chanceler argentino Guido di Tella, artífices da política de "relações carnais" que Buenos Aires estabeleceu com Washington em meados dos anos 90. A decisão de que a Argentina apresentaria um candidato ao cargo acabou sendo sacramentada quando Otto Reich, o principal funcionário do governo de George W. Bush para a América Latina, esteve na Casa Rosada há poucas semanas. Entre os latino-americanos, o único que não votou a favor do argentino foi o Brasil.