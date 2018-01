Argentino é eleito promotor do Tribunal Penal Internacional O primeiro tribunal mundial permanente para crimes de guerra elegeu por unanimidade, nesta segunda-feira, o advogado argentino de direitos humanos, Luis Moreno Ocampo, como seu primeiro promotor. A nomeação é um passo-chave para processar os que forem considerados responsáveis pelos piores crimes contra a humanidade. A assembléia dirigente do Tribunal Penal Internacional (TPI) aprovou por 78 votos a zero o nome de Moreno Ocampo, que contribuiu nos processos contra os membros da junta militar responsáveis pela "guerra suja" na Argentina, entre 1976 e 1983, e que atualmente é professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. O tribunal tem jurisdição sobre os casos de crimes de guerra, de lesa-humanidade e genocídio cometidos depois de 1º de julho de 2002, em qualquer das 89 nações que assinaram o tratado. Mas só atuará quando os Estados não desejarem ou não puderem administrar justiça em seu próprio território.