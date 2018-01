Argentino em crise vende Michelângelo de 1495 Uma tradicional família de Buenos Aires ? que preferiu não se identificar ? anunciou que vai leiloar pela Internet uma estátua esculpida pelo gênio renascentista Michelângelo (1475-1564). Ela alega a crise econômica que tem castigado a sociedade argentina. A obra, chamada Giovannino Perduto ou São João Batista Criança, foi considerada perdida durante anos, mas foi adquirida por um antepassado da família em 1741 e, desde então, foi passando de geração em geração. É a única peça do artista renascentista que ainda está nas mãos de particulares. Segundo especialistas da Universidade Autônoma de Barcelona, a escultura é verdadeira. Ainda não se sabe o valor do lance inicial, mas já se fala em milhões de dólares. E os atuais proprietários não escondem a preferência: torcem para que um museu arremate a peça. No início, a família não sabia a real autoria da relíquia: acreditava que fosse de Donatello. Só depois descobriu-se que a estatueta havia sido feita em 1495 por Michelângelo, aos 20 anos, a pedido do Duque Lorenzo de Medice.