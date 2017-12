Argentinos de origem muçulmana são obrigados a deixar avião Um homem e duas mulheres argentinas de origem muçulmana foram obrigados hoje a descer de um avião da companhia alemã Lufthansa, depois de o piloto negar-se a decolar a aeronave pousada no aeroporto de Santiago por razões de segurança, após os atentados realizados nos Estados Unidos. Vestindo os trajes típicos das mulheres muçulmanas, mãe e filha mostraram-se indignadas e protestaram pela discriminação da qual disseram ter sido alvo e anunciaram a abertura de processos contra a companhia européia. A Lufthansa suspendeu o vôo com destino a Frankfurt e escala em Buenos Aires e explicou que seu piloto agiu motivado por razões de segurança e descartou motivos raciais ou religiosos. "Isto não vai ficar assim. Fomos alvo de total discriminação", disseram, visivelmente irritadas, minutos antes de partirem esta tarde rumo à capital argentina em um vôo da LanChile. Uma das mulheres contou que já estava dentro do avião quando seu genro foi chamado e o comandante pediu aos três que abandonassem a aeronave.