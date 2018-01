Argentinos iniciam piquete de 48 horas Milhares de desempregados de toda a Argentina começam hoje meia centena de piquetes nas principais estradas argentinas, em protesto contra o desemprego e o ajuste fiscal. Conhecidos como "piqueteiros", por seu modus operandi de bloquear estradas com pneus em chamas e escombros, os manifestantes pretendem paralisar as estradas do país durante 48 horas. À noite, os desempregados realizarão um "apagão", desligando as luzes de suas casas, que será acompanhado por um "panelaço". Na terça-feira passada, os manifestantes fizeram piquetes durante 24 horas. A intenção desses grupos de desempregados é aumentar a duração dos piquetes enquanto o governo não cumprir suas exigências. O governo anunciou que pretende desmontar a maioria destes piquetes, e para isso, enviará hoje 500 auditores para verificar se existem desempregados que estão sendo obrigados a participar. Hoje, a ministra do Trabalho, Patricia Bullrich, divulgou depoimentos colhidos pelo governo, que indicariam que essa coerção estaria ocorrendo por parte de lideranças comunitárias que controlam a distribuição dos "Planos Trabalhar" - um sistema de empregos temporários subsidiado pelo Estado. A maior parte destes trabalhos consiste em cavar valetas, consertar escolas em mau estado e a limpeza de ruas de cidades do interior. No momento, existem 100 mil planos, que pagam mensalmente, por pessoa, entre US$ 120 e US$ 160. Desde meados dos anos 90, os piquetes transformaram-se em um novo fenômeno de protesto social. Esta nova modalidade conseguiu maior repercussão do que as tradiconais greves gerais, realizadas pelos sindicatos. E os piquetes são o novo pesadelo do governo, já que podem surgir de forma inesperada em qualquer ponto do país. Sua organização é semiespontânea e possui lideranças pouco definidas, o que torna difícil a negociação. Além disso, os piqueteiros costumam enfrentar a polícia sem temor, já que estão famintos, desesperados, e têm pouco a perder. Segundo o Centro de Estudos Nova Maioria, nos primeiros sete meses deste ano já ocorreram 638 piquetes nas estradas argentinas. Este número indica que em pouco mais da metade do ano, o número de piquetes ultrapassou o volume de protestos deste gênero realizados nos anos anteriores. Em 1997, houve 140 piquetes; em 1998, 51; em 1999, 252; no ano 2000, 514 piquetes.