Argentinos param de acreditar em Papai Noel aos 9 anos Uma pesquisa realizada pela consultoria TNS indica que oito de cada dez argentinos acreditaram em Papai Noel na infância. Em média, eles param de acreditar no bom velhinho na faixa dos nove anos de idade. Além disso, a pesquisa ressaltou que duas de cada dez pessoas sentem-se "sozinhas" no período natalino e que 97% passarão a noite da véspera de Natal (e o almoço do dia seguinte) com a família.