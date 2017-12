Argentinos precisarão de visto para entrar nos EUA Os argentinos passarão a ter de tirar visto para entrar nos EUA. Segundo um funcionário do Departamento da Justiça norte-americano, o anúncio será feito amanhã pelo secretário John Ashcroft. Atualmente, cidadãos de 29 países não precisam de visto para entrar nos EUA e ficar lá por até 90 dias. O funcionário, que pediu para não ter seu nome revelado, disse que recentemente muitos argentinos têm ficado em território norte-americano por mais tempo do que o permitido, presumivelmente por causa da crise econômica na Argentina. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.