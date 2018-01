Argentinos sonham com um new deal de Roosevelt A maioria dos candidatos à Presidência afirmam que implementariam um plano econômico similar ao "New Deal", usado por Franklin D. Roosevelt, para reativar a economia norte-americana depois da crise de 1929, mediante a intervenção do Estado na economia. O maior defensor deste plano, dentre os cinco candidatos melhores posicionados nas pesquisas de opinião é o ex-presidente Carlos Menem, que menciona, constantemente, o new deal como um exemplo a ser seguido. Porém, o plano tem despertado muitas críticas entre os analistas argentinos, como o economista chefe da consultoria Fundação Atlas, Pablo Guido. O economista lembra que "enquanto o desemprego chegava a 12,8 milhões de americanos em 1933, em 1938 os desempregados continuavam superando os 10 milhões". Ele opina que New Deal "não teve resultados positivos porque, simplesmente, cometeu erros similares aos que os dirigentes políticos na Argentina" têm cometido nos últimos tempos". Pablo Guido aponta os seguintes erros: Janeiro-Março de 1933: Dois dias depois de assumir a presidência, Roosevelt decretou um feriado bancário e, em uma mensagem por rádio, garantiu à população que podiam levar suas poupanças com absoluta confiança aos bancos. Em 5 de abril, o presidente declarou ilegal possuir moedas em ouro nos EUA e criou um controle sobre as exportações de ouro e divisas estrangeiras. Em 12 de maio foi sancionada a Lei de Ajuste da Agricultura, mediante a qual o governo subsidiaria os granjeiros que queimaram suas colheitas e mataram o gado. O objetivo era a diminuição da oferta dos produtos agropecuários para que os preços subissem. Em 16 de junho foi sancionada a Lei de Recuperação Nacional graças à qual se ditaram mais de 500 códigos que regulavam todas as etapas das atividades produtivas das indústrias, seus preços e condições de venda (um alfaiate em New Jersey foi enviado à prisão por cometer o delito de passar roupa a um preço maior do que estabelecia o Código de Alfaiates) Em dezembro de 1993 començou um programa de gasto público crescente, fundamentalmente em obras públicas: entre 1933 e 1936 o gasto do governo central aumentou um 83%. No final de janeiro de 1934 sancionou-se a Lei de Reserva de Ouro mediante a qual se desapropriava o ouro dos bancos da Reserva Federal e passava à propriedade do Tesouro dos EUA. Pablo Guido explica que em 1935 e 1936 a Corte Suprema dos EUA declarou inconstitucional várias leis que faziam o programa econômico New Deal: as Leis de Recuperação Nacional e de Ajuste da Agricultura. Desta maneira, a economia iniciou um processo de recuperação que se viu refletido tanto na produção industrial e agropecuária como na diminuição da quantidade de desempregados (de 1935 a 1937, os desocupados baixaram de 10,6 milhões para 7,7 milhões de pessoas). "Lamentavelmente esta recuperação foi temporária, já que os mercados perderam confiança frente a um novo embate do Poder Executivo: em princípio de 1937, Roosevelt tentou, sem êxito, aumentar a quantidade de membros da Corte Suprema para nomear juizes ligados ao presidente e suas políticas", afirma o economista. "Esta tentativa, junto com a Lei Nacional de Regulações do Trabalho ou Lei Wagner (sancionada em julho de 1935 e colocada em funcionamento depois das eleições de 1936), que entre outras coisas tirava da órbita dos tribunais ordinários os conflitos trabalhistas e incrementava os custos trabalhistas, aterrorizou os empresários", opina. Por causa disso, Guido lembra que a produção industrial caiu 32% entre meados de 1937 e metade de 1938; o desemprego aumentou de 7,7 milhões para 10,4 milhões em 1938. "Portanto, o New Deal significou um retrocesso e não um avanço na economia norte-americana. Seria bom que nossos políticos se informassem sobre os conteúdos e efeitos do programa de maneira mais profunda", aconselha Pablo Guido. Suspeitas Para concluir, ele levanta suspeitas sobre os candidatos que defendem o plano de Roosevelt. "Será que querem justificar, sob o falso mito do New Deal, uma nova onda de incremento do gasto público, novas regulações e controles e um novo incremento de membros da Corte Suprema de Justiça para continuar violando nossos direitos individuais estabelecidos na Constituição Nacional?", se pergunta. O enconomista lembra ainda que em seu discurso inaugural de 1933, Roosevelt afirmou: "Direi agora que creio firmemente que o único que devemos temer é o temor mesmo". "Em 2003, os argentinos deveriam dizer que os únicos que deveríamos temer são os políticos e seus programas populistas", arremata.