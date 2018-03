Arias confirma adesão ao TLC O presidente da Costa Rica, Óscar Arias, confirmou ontem a vitória do "Sim" no referendo realizado no domingo sobre a adesão do país ao Tratado de Livre Comércio (TLC) com os EUA. O placar foi apertado: 52% a 48%. A oposição disse que não reconhecerá o resultado até o fim da recontagem manual, que começa hoje.