Ariel Sharon é levado às pressas ao hospital O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, foi levado às pressas a um hospital nesta quarta-feira, informa seu gabinete. Segundo o informe, o premier não se sentia bem. A imprensa israelense divulgou que o primeiro-ministro, aparentemente, sofreu um novo derrame. O premier já estava com uma cirurgia cardíaca marcada para amanhã. O gabinete de Sharon informou ainda que o médico pessoal do primeiro-ministro estava com ele, e que o líder estava consciente. Em 18 de dezembro, Sharon havia sido levado ao hospital Hadassah, depois de sofrer um pequeno derrame, e descobriu um defeito congênito no coração que, aparentemente, havia contribuído para o problema. Ele deveria ser internado na quinta-feira para um cateterismo que corrigiria o defeito. O Canal 10 da TV israelense citou um porta-voz do premier dizendo que os sintomas não são graves, e que o líder havia sido levado de ambulância de seu rancho, no sul do Negev, para Jerusalém. Existe um outro hospital muito mais próximo do rancho, e a decisão de ir a Jerusalém parece indicar que a situação do primeiro-ministro realmente não é grave.