Ariel Sharon é submetido a cirurgia no estômago O primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon, foi submetido a um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira para remover fluidos de seu estômago depois que um exame detectou o problema, informou o hospital Hadassah, em Jerusalém. Segundo o comunicado do hospital, Sharon está em condição estável mas grave. Ele teve que ser submetido ao procedimento depois que um exame detectou tecidos mortos em seu sistema digestivo. Durante a operação os médicos retiraram um terço de seu intestino grosso. O primeiro-ministro está hospitalizado desde 4 de janeiro, quando sofreu um derrame que o levou a um estado de coma. Ele se alimenta e respira com a ajuda de aparelhos e, de acordo com especialistas médicos, quanto mais tempo permanecer inconsciente, menores serão suas chances de recuperação. Apesar do estado de saúde de Sharon, seu partido, o Kadima, parece estar caminhando rumo a uma vitória nas eleições de 28 de março, sob a liderança do primeiro ministro interino Ehud Olmert.