Ariel Sharon é transferido para hospital de Tel Aviv O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon foi levado hoje do hospital Hadassah Ein Kerem para o de Shiva, na localidade de Tel Hashomer, no distrito de Tel Aviv, informou a rádio pública israelense. Sharon estava até hoje no departamento de emergências de neurocirurgia do hospital de Hadassah Ein Karem, aos arredores de Jerusalém, onde entrou em coma no dia 4 de janeiro. No hospital Shiva, Sharon vai ficar num pavilhão para doentes de longa permanência. Segundo a emissora, o seu estado de saúde não mudou. No começo do ano, o ex-primeiro-ministro sofreu derrame cerebral antes de entrar no coma induzido do qual não se recuperou.