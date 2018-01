Ariel Sharon vence disputa em Israel Com 99% das urnas apuradas, o líder da oposição de direita, Ariel Sharon, do Partido Likud, venceu as eleições para primeiro-ministro de Israel, com uma vantagem de 25 pontos porcentuais sobre o chefe de governo, o trabalhista Ehud Barak, de acordo com informações da comissão central de eleições citada pela rádio pública. Sharon recebeu 62,5% dos votos, contra 37,4% para Barak.Leia mais