Aristide desembarca na República Centro-Africana O ex-presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, que renunciou ao cargo neste domingo, chegou de madrugada à República Centro-Africana. A segurança do aeporto de Bangui, capital do país africano, informou que o avião de Aristide pousou às 3h15 (horário de Brasília). Um repórter da agência de notícias Associated Press relatou que viu a aeronave do ex-presidente na pista de aterrissagem e um carro do ministro das relações exteriores da República Centro-Africana no aeroporto. A rádio estatal informou que Aristide permanecerá no país "por uns quatro dias". Depois, possivelmente seguirá para a África do Sul. O avião em que Aristide deixou o Haiti fez uma escala em Antigua, ainda no Caribe, para reposição de combustível. Na ilha, o ex-presidente teria dito a uma autoridade que seu destino final seria a África do Sul. Mas, em Johannesburgo, o porta-voz da presidência insistiu que o país não ofereceu exílio a Aristide e que ele não estava sendo esperado.