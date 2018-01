Aristide e oposição analisam plano de paz para o Haiti Diplomatas dos Estados Unidos e de outras nações apresentaram ao presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, um plano de reforma política e retorno à legalidade na nação caribenha, imersa numa rebelião armada. A delegação também pretende apresentar a proposta a líderes da oposição, diz o Departamento de Estado. O plano ?propõe um mecanismo para alcançar uma solução política e uma resolução pacífica para a situação no Haiti?, informa o porta-voz Adam Ereli. A iniciativa reflete o aumento da pressão internacional pelo fim do impasse entre Aristide e a oposição, em mais de três semanas de tumulto com violência. Na reunião desta sexta-feira do Haiti estavam o embaixador americano, James Foley, e representantes da OEA, Comunidade Caribenha, França e Canadá.