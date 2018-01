Aristide pede resistência à "ocupação" do Haiti Em sua primeira entrevista coletiva em seu exílio na África, Jean-Bertrand Aristide denunciou ter sido "seqüestrado" por forças dos Estados Unidos, insistiu que ainda é o presidente do Haiti e pediu a seus seguidores para resistir pacificamente à "ocupação" do país. Demonstrando tranqüilidade, Aristide disse ser "o presidente democraticamente eleito e continuo sendo. Apelo pela restauração da democracia" no Haiti. "Apelamos pela resistência pacífica" acrescentou ele ao lado de sua mulher no Ministério do Exterior em Bangui. Aristide fez os comentários apesar de um pedido público do chanceler da República Centro-Africana, Charles Wenezoui, para que evitasse falar sobre a política haitiana ou de não especificadas "nações amigas". O presidente destituído está em Bangui desde 1º de março. Ele deixou seu país em 29 de fevereiro num avião providenciado pelo governo Bush, no momento em que rebeldes ameaçavam invadir a capital Porto Príncipe. O governo de Bangui não vinha permitindo que a imprensa e advogados tivessem acesso a Aristide, dizendo que comentários feitos direta e indiretamente por ele à mídia internacional haviam causado problemas diplomáticos. O principal foi sua alegação - negada por Washington - de que os EUA o removeram à força do poder. "Foi de fato um sequestro político. Este sequestro político, infelizmente, abriu o caminho para uma ocupação", afirmou Aristide. Referindo-se aos EUA, Aristide denunciou que foi removido "não apenas pela força, mas eles também usaram mentiras". Aristide relatou que o embaixador americano no Haiti disse que ele seria levado para uma entrevista coletiva em Porto Príncipe em 29 de fevereiro, mas na verdade foi parar no aeroporto. "Eles me colocaram num carro e acabei no aeroporto. O aeroporto estava sob controle dos americanos", contou. Aristide classificou os rebeldes que precipitaram sua queda de "terroristas, traficantes de drogas". Ele citou diretamente o líder rebelde Guy Philippe, que na semana passada se autoproclamou o novo chefe das Forças Armadas do Haiti, que foram desmobilizadas por Aristide. Perguntado sobre seus planos, Aristide foi ambíguo. "Para onde vou vai depender das circunstâncias. Por enquanto, estou aqui, e estou muito bem", disse.