Aristide pretende voltar ao Haiti O ex-presidente do Haiti Jean Bertrand Aristide assegurou nesta terça-feira que deixará a política, mas admitiu que pensa em retornar a seu país o mais rápido possível, informou a emissora de televisão estatal sul-africana. Em declarações à Corporação Sul-Africana de Rádio e Televisão (SABC), Aristide disse que a data de seu retorno ao Haiti será anunciada depois da realização de "negociações pertinentes". Neste sentido, informou que o presidente eleito do Haiti, René Préval, abordará seu retorno com as Nações Unidas, os países membros da Comunidade do Caribe (Caricom) e o governo da África do Sul. Préval foi correligionário de Aristide e é considerado seu amigo pessoal. O ex-presidente haitiano foi deportado do país em 2004 após denúncias de corrupção.