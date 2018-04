Aristide se diz pronto a voltar 'imediatamente' ao Haiti O ex-presidente do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, que vive no exílio na África do Sul desde que foi derrubado por uma rebelião há cinco anos, disse hoje a que deseja voltar para seu país, devastado nesta semana por um terremoto, mas não indicou nenhum plano concreto para fazer isso. Aristide disse que deseja regressar "imediatamente".