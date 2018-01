Aristide vai para asilo na África do Sul, mas promete retornar Depois de 11 semanas de exílio no Caribe, o presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, partiu neste domingo da Jamaica para a África do Sul, mas prometeu retornar a seu país. "(A África do Sul) será nossa residência temporária, até que estejamos de volta ao Haiti", disse ele pouco antes de embarcar. "A situação no Haiti precisa ser normalizada. A paz precisa ser restaurada através da ordem democrática." Aristide fugiu do Haiti em 29 de fevereiro, acossado por rebeldes. Na época, ele alegou ter sido obrigado por soldados americanos e franceses a embarcar em um avião com destino desconhecido. Ele foi levado para a República Centro-Africana antes de ir para a Jamaica. No Haiti, as forças de paz internacionais lideradas pelos Estados Unidos preparam-se para entregar, na terça-feira, o controle da segurança do país a uma força multinacional da Organização das Nações Unidas liderada pelo Brasil.