Aristide voa de volta para o Caribe O ex-presidente do Haiti Jean-Bertrand Aristide, deixou neste domingo a República Centro-Africana - onde estava exilado há duas semanas, desde que renunciou ? e está a caminho da Jamaica. Aristide embarcou no aeroporto de Bangui, em um vôo fretado por uma delegação de cinco afro-americanos e jamaicanos que foram buscá-lo. Segundo os integrantes da delegação, a viagem de retorno de Aristide ao Caribe não tem intenção de devolver-lhe o poder. Trata-se, segundo eles, de uma ?missão humanitária?. A delegação, que chegou à República Centro-Africana neste domingo, foi surpreendida pelo presidente daquele país, Francois Bozize: ele declarou que ainda não havia decidido se permitiria a saída de Aristide. O anúncio causou surpresa, já que Washington e Paris haviam rechaçado a afirmação de Aristide de que o mantinham prisioneiro na República Centro-Africana, para onde ele vôou em 29 de fevereiro, depois de ter renunciado em meio a uma rebelião e sob pressão dos EUA e da França. Aristide viaja em companhia da esposa, Mildred, de dois guarda-costas e de um cunhado. Na chegada à Jamaica, na tarde desta segunda-feira, ele deve reencontrar outros familiares. A previsão é que a estadia do ex-presidente na Jamaica dure cerca de dez dias. Não se sabe se, depois, ele retornará ao exílio da República Centro-Africana. O novo governante do Haiti, Gerard Latortue, advertiu que o retorno de Aristide ao Caribe pode aumentar a tensão no país, onde os partidários do ex-presidente planejam novos protestos exigindo seu retorno ao poder.