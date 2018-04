Arizona aprova lei que criminaliza imigrante ilegal Uma iniciativa severa para combater a imigração ilegal se converterá em lei no Estado do Arizona, nos Estados Unidos. A lei aprovada hoje e criticada pelo presidente Barack Obama converte em delito contra o Estado estar presente, de maneira ilegal, no país. A lei também permite que qualquer policial interrogue qualquer pessoa sobre qual é a sua situação imigratória no Arizona, baseado apenas na suspeita de que a pessoa possa ser um imigrante clandestino.