O turco Mehmet Ali Agca usou a arma Browning HP de 9 mm para atirar no papa no abdômen na Praça de São Pedro em 13 de maio de 1981. João Paulo II passou quase três semanas no hospital se recuperando.

A arma estava em poder do departamento de administração penal de Roma, que

emprestou a Ras para a mostra, que ficará aberta por três anos. Agca foi libertado da prisão em 2010. Fonte: Associated Press.