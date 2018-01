Arma química foi usada para matar irmão de Kim, diz polícia da Malásia

KUALA LUMPUR - A polícia da Malásia identificou nesta quinta-feira, 23, o componente químico usado para matar Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un, como o agente nervoso VX.

O VX é um gás tóxico que ataca o sistema nervoso central e é classificado pela ONU como um tipo de arma de destruição de massa. Duas mulheres são acusadas de praticar a ação. Outros dois homens estão presos por envolvimento no crime, enquanto a polícia malaia procura por outros sete.

A polícia afirmou que traços do VX foram identificados nos olhos e na face da vítima. Os dados aparecem em um relatório preliminar de análise forense.

Kim Jong-nam foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur no dia 13 de fevereiro após uma mulher ter borrifado um líquido em seu rosto. O governo norte-coreano acusa a Malásia conduzir com má-fé a investigação.

Nascido em 1971, Kim Jong-nam era o filho primogênito do falecido ditador norte-coreano Kim Jong-il.

Conhecido por se pronunciar publicamente contra o controle dinástico de sua família sobre o governo do país, ele vivia na China. Em 2001, foi preso quando chegou ao Japão com um passaporte falso numa suposta tentativa de visitar a Disney de Tóquio.

Um ex-agente de inteligência americano que monitorou por anos as atividades de Kim Jong-nam avaliou que ele era um potencial alvo do governo de seu país após o meio-irmão ter assumido o poder em 2011 e conseguido se consolidar como novo líder supremo. / REUTERS