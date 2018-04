Armamento apreendido na Nigéria vinha do Irã Um carregamento com armas pesadas apreendido na semana passada no porto de Lagos, capital da Nigéria, vinha do Irã e provavelmente tinha como destino final a Faixa de Gaza, informaram ontem autoridades. Israel já havia feito a denúncia na sexta-feira e, ontem, a empresa que detém o navio de transporte confirmou que o contêiner saiu do território iraniano. Suspeita-se que as armas seriam desembarcadas na Nigéria e seguiriam por terra até Gaza. O Hamas, grupo palestino que controla o território, tem forte apoio de Teerã.