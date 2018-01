Armani faz parceria para investimento de US$ 1 bi em hotéis O estilista italiano Giorgio Armani e uma empresa imobiliária de Dubai fecharam acordo neste domingo para a abertura de dez hotéis de luxo e quatro complexos de veraneio, nos próximos sete anos em várias cidades, entre elas Dubai, Londres, Milão, Paris Nova York, Tóquio e Xangai. O custo total está estimado em US$ 1 bilhão. Armani será responsável pelo design de interiores das instalações e o primeiro hotel estará instalado no Burj Dubai, um prédio com 250 unidades de habitação luxuosas, cuja inauguração está prevista para 2008. Os promotores da obra asseguram que, na época, será um dos edifícios mais altos do mundo.