Armas biológicas estão à venda na África do Sul O cientista sul-africano Dan Goose tentou vender no ano passado armas biológicas desenvolvidas durante o apartheid para autoridades dos Estados Unidos e sua oferta só foi rejeitada por causa do alto preço cobrado. Segundo informações publicadas pelo jornal Washington Post, o cientista levou ao FBI uma mostra de uma bactéria criada em seu laboratório em Pretória. Em troca de ? 5 milhões e visto de imigração para ele e mais 19 parentes, Goose iria entregar uma coleção completa de patógenos criados num programa de investigação de armas biológicas dirigido por ele. No catálogo oferecido, bactérias como a do antraz e a salmonela, entre outras, modificadas geneticamente para resistirem à eliminação.