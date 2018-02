Armas chegam aos jihadistas O receio dos Estados Unidos em armar os rebeldes que combatem Bashar Assad na Síria aumentou quando relatórios internos indicaram que a maior parte do armamento já enviado por outros países chegou a grupos islâmicos radicais. Em outubro, o New York Times publicou informações de bastidores mostrando que as autoridades americanas sabiam que a maior parte dos carregamentos fornecidos por Arábia Saudita e Catar foram parar nas mãos dos jihadistas que lutam ao lado dos insurgentes sírios.