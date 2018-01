Armas do Estado Islâmico em números

BAGDÁ - Grande parte do vasto arsenal que tem contribuído para transformar o grupo extremista Estado Islâmico em uma das organizações terroristas mais poderosas do mundo tem origem no Iraque, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 8, pela Anistia Internacional.

A organização considera que a transferência irresponsável de armas ao território iraquiano durante décadas forneceu aos jihadistas seu arsenal letal, e pede medidas urgentes aos governos para reduzir a proliferação de armamento no Iraque, na Síria e em outras regiões instáveis.

O documento denominado “Taking Stock: The Arming Of Islamic State” relata o emprego de armamento e munição do Estado Islâmico, responsável pelos recentes atentados em Paris, que deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos em novembro.

Confira abaixo os dados divulgados pela Anistia Internacional. /AFP