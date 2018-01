Armas do Irã preocupam EUA e aliados Com assistência da Rússia e de outros países, o Irã está desenvolvendo um míssil de longo alcance capaz de lhe dar capacidade para atingir países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa, informa um funcionário de alto escalão do governo norte-americano. O míssil Shahab-4 vai ter a princípio um alcance de 2.000 quilômetros, mas aprimoramentos previstos lhe permitirão chegar à Itália, Alemanha, Polônia, República Checa, Hungria e Grécia, segundo o funcionário. O desenvolvimento preocupa funcionários do governo dos Estados Unidos, porque o Irã é considerado, pelo Departamento de Estado, o país terrorista mais ativo. O presidente dos EUA, George W. Bush incluiu o Irã na lista dos integrantes do "eixo do mal" - os outros são o Iraque e a Coréia do Norte. Apesar da capacidade emergente, um ataque iraniano contra aliados dos EUA na Europa é considerado altamente improvável, pois a maioria desses países mantém relações normais com o governo de Teerã, o que, segundo acreditam, ajuda a moderar a conduta do Irã. Mísseis iranianos de geração mais antiga, incluindo o Shahab-3 têm menor alcance e são capazes de chegar a Israel, Turquia e tropas dos EUA na Arábia Saudita. Um funcionário da Defesa dos EUA disse terça-feira que o Shahab-3 teve desempenho confuso em testes e não se acredita que seja plenamente confiável. O ministro iraniano da Defesa, Ali Shamkhani, declarou terça-feira à rádio estatal do Irã que seu país toma providências para melhorar "o poder destrutivo, a precisão e o alcance" do Shahab-3. O Irã parece confiar cada vez mais em sua competência militar. Isto ficou evidente quando surgiram tensões com o governo israelense, depois que Israel interceptou, em janeiro, um carregamento de armas iranianas destinadas a setores palestinos. A certa altura, o ministro Shamkhani advertiu que, se Israel "praticar alguma ação militar contra o Irã, a resposta irá além da imaginação de qualquer político israelense". O desenvolvimento de mísseis, pelo Irã, continua paralelamente aos esforços para desenvolver armas nucleares, biológicas e químicas, dizem integrantes do governo dos EUA. O funcionário de alto escalão, falando sob a condição de ficar no anonimato, disse que o fortalecimento militar do Irã não se justifica como defesa contra seu vizinho e antigo adversário, o Iraque, destacando que os mísseis que os iranianos desenvolvem têm alcance que ultrapassa em muito o território iraquiano. Em discurso feito segunda-feira, o subsecretário de Estado americano, John Bolton, enfatizou o avanço do Irã no desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Também mencionou o "constante interesse" do país "por armas nucleares" e seu "regime ativo de pesquisa, desenvolvimento e teste de trajetória de mísseis balísticos". Um relatório da Agência Central de Inteligência (CIA, por sua sigla em inglês) divulgado este ano informou que o Irã está recebendo da Rússia, Coréia do Norte e China equipamento, tecnologia e know-how sobre mísseis. O papel da Rússia na assistência ao Irã parece contrariar as veementes mostras de amizade e confiança mútua entre Washington e Moscou. A estima recíproca ficou evidente na semana passada, durante a visita a Washington do chanceler russo, Igor Ivanov, e se prevê que venha a ser demonstrada quando o presidente George W. Bush viajar para Moscou na quinta-feira, para uma reunião de cúpula com seu colega russo, Vladimir Putin. Cada lado atribui boa vontade ao outro, mesmo que discordâncias persistam, incluindo dúvidas dos EUA sobre o cumprimento, pela Rússia, de tratados sobre armas biológicas e químicas. O governo americano vem salientando os aspectos positivos das relações com Moscou, enquanto faz só alusões ocasionais às suas preocupações motivadas pelos laços da Rússia com o Irã. Mas o funcionário de alto escalão que falou sobre o Irã disse que esses laços são um problema sério, "um componente que pesa na bagagem das relações" com a Rússia. "Receamos que tecnologia e know-how da Rússia estejam ajudando o Irã a aumentar a precisão e alcance de seus mísseis, e que a tecnologia e experiência russas estejam ajudando o Irã a desenvolver material físsil."