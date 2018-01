Armas leves causam mil mortes por dia no mundo A Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou nesta segunda-feira, em Nova York, conferência sobre armas leves, que seriam responsáveis por até mil mortes diárias no mundo. Segundo estudo oficial, existem 550 milhões de armas legalizadas. Nesta segunda-feira, durante o evento, o ministro da Justiça, José Gregori, defendeu a transformação de 9 de julho no Dia Mundial da Destruição de Armas.