Armazém da Jim Beam pega fogo nos EUA O fogo engoliu um armazém de sete andares da fábrica de bourbon - o uísque americano, feito à base de milho - Jim Beam, no Kentucky. Labaredas de mais de 30 metros de altura podiam ser vistas. O arazém, de madeira, desmoronou cerca de duas horas após o início do incêndio. A empresa diz que o prédio abrigava cerca de 19.000 barris de bebida, ou menos de 2% do estoque total da empresa. Não há informações de feridos. O Bourbon do armazém em chamas escorreu até um riacho próximo e pegou fogo. Os bombeiros tentam barrar a área. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a sede da Jim Beam, em Deerfield, Illinois, emitiu comunicado atribuindo o fogo a um relâmpago.