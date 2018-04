Armênia congela reaproximação diplomática com Turquia O governo da Armênia congelou a ratificação de um tratado para normalizar suas relações diplomáticas com a Turquia e para reabrir a fronteira entre os dois países, disse nesta quinta-feira o presidência armênio, Serge Sarkisian. O congelamento representa um retrocesso nos esforços para os dois países acabarem com sua longa inimizade.