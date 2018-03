Armênia: presidente Sarkisian é reeleito com mais de 58% O presidente da Armênia, Serzh Sarkisian, foi reeleito com mais de 58% dos votos, segundos resultados oficiais divulgados pela Comissão Eleitoral Central. Seu principal adversário, o ex-ministro das Relações Exteriores Eaffi Hovhannissian, obteve 36,75% dos votos, mas se recusou a admitir a derrota. As informações são da Dow Jones.