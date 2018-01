Arnett é contratado por TV árabe Peter Arnett, demitido pela TV NBC no começo desta semana por conceder uma entrevista a emissora estatal iraquiana, trabalha agora para o canal via satélite Al-Arabiya ?Ele (Arnett) é um repórter capaz, que cobriu guerras antes e que conhece bem o Iraque?, disse o editor-chefe da estação, Salah Nejm, a The Associated Press. ?Ele é objetivo e tem muita experiência?, acrescentou Nejm. A NBC disse que despediu Arnett porque ele deu a entrevista sem permissão e apresentou sua opinião como um fato. Arnett se desculpou por seu erro mas o justificou como sendo uma vítima da guerra de informação travada entre os governos dos EUA e do Iraque. Arnett ganhou um Prêmio Pulitzer por reportagens na Guerra do Vietnã, quando era repórter da AP e cobriu, em 1991, a primeira guerra do Golfo Pérsico pela CNN, de onde foi também demitido por divulgar uma informação, posteriormente negada. Desde que foi demitido na NBC, Arnett trabalha para uma rede privada de televisão na Bélgica, uma televisão estatal na Grécia e para o tablóide inglês Daily Mirror. Veja o especial :