Arnett volta a transmitir diretamente de Bagdá Um canal grego de televisão informou ter contratado os serviços do correspondente de guerra Peter Arnett para uma cobertura noticiosa direta de Bagdá. "Fechamos um acordo com o sr. Arnett para uma aparição diária em nosso principal programa de notícias noturno", disse Odin Linardatou, editor de internacional da rede estatal NET. Os boletins noturnos de Arnett serão feitos em inglês e traduzidos para o grego. O jornalista neozelandês foi demitido pela rede americana NBC, depois de ter concedido uma entrevista, sem permissão do canal, à televisão iraquiana. Arnett, que ganhou um Prêmio Pulitzer por sua cobertura da guerra do Vietnã para a Associated Press, ficou conhecido no mundo todo depois de cobrir a Guerra do Golfo (1991) para a rede de televisão CNN. O tablóide britânico The Daily Mirror, assumidamente contrário à guerra no Iraque, foi o primeiro meio de comunicação a contratar os serviços de Arnett depois de sua demissão da NBC. Também hoje, o veterano jornalista iniciou uma cobertura para a VTM, uma emissora voltada para a população de língua holandesa do norte da Bélgica. Veja o especial :