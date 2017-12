Arnold Schwarzenegger quebra a perna e será operado O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, será operado da fratura que sofreu no fêmur direito ao retornar das festas natalinas com a família em Sun Valley (Idaho) para Los Angeles. No sábado, o ex-ator quebrou o fêmur esquiando, o que o obrigou a ficar de repouso neste fim de semana, informou sua porta-voz, Julie Soderlund. Soderlund disse ainda que o governador não tem intenção de adiar os atos de posse de seu segundo mandato, que ocorrerão nos dias 4 e 5 de janeiro. A perna do governador não foi engessada. Ele "se encontra bem", segundo Soderlund. Schwarzenegger está de férias ao lado da mulher Maria Schriver e de seus filhos. Este é o terceiro problema médico a afetar o ex-ator em pouco mais de um ano. Em dezembro de 2005, ele foi internado em um hospital universitário da Califórnia devido a problemas estomacais e taquicardia, enquanto em janeiro de 2006 recebeu 15 pontos de sutura, após abrir o lábio ao bater a moto que pilotava.