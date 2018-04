Netzer era famoso por ter identificado uma antiga sinagoga e um palácio em Jericó dos tempos do antigo rei. Ele descobriu a tumba de Herodes em 2007. Por meio de nota, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lamentou a morte de Netzer como trágica e qualificou-a como uma perda "para a família, para a pesquisa da herança de Israel e para a arqueologia". As informações são da Associated Press.