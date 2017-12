Arqueólogos descobrem "múmias douradas" Arqueólogos descobriram algumas das mais adornadas múmias já encontradas num local que ficou conhecido como o "vale das múmias douradas", informou nesta segunda-feira um importante especialista egípcio. "Nós descobrimos dois mausoléus com 22 múmias. As 11 primeiras estão entre as melhores que já encontramos. Elas são excepcionalmente ricas e os desenhos e pinturas nos sarcófagos são fantásticos", disse Zahi Hawas, diretor do platô de Gizé e um dos mais importantes arqueólogos do Egito. Moedas de ouro e jarros de vinho foram encontrados junto às múmias. Acredita-se que as moedas - encontradas nas mãos das múmias - representam presentes que seriam dados aos barqueiros na vida após a morte. Os jarros contendo vinho fazem parte de uma herança da área onde as múmias foram enterradas, Bahariya, onde os melhores vinhos foram produzidos durante o período greco-romano, disse Hawas. O oáses de Bahariya ganhou as manchetes dos jornais no ano passado, quando 105 múmias foram encontradas durante a escavação de um enorme cemitério greco-romano. Desde então, mais 125 múmias foram descobertas, elevando o total a 230 múmias. De acordo com Hawas, os arqueólogos esperam encontrar cerca de 10.000 múmias em todo o vale. Na semana passada, na mesma região, arqueólogos descobriram uma múmia decorada com cerca de 100 amuletos de ouro. A múmia é Naesa II, esposa de Jad Khensu Eyuf, que governou o oásis de Bahariya durante o período do faraó Ahmose II, entre 570 e 526 antes de Cristo. A múmia foi descoberta na cidade de Bawiti, 345 quilômetros ao sudoeste do Cairo. Segundo Hawas, pela primeira vez na história foram encontrados tantos amuletos com apenas uma múmia.