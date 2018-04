Arqueólogos encontram 30 múmias em tumba no Egito Arqueólogos egípcios anunciaram hoje que encontraram 30 múmias no interior de uma tumba recém-descoberta datada de 4.600 anos atrás. Trata-se da mais recente descoberta em escavações feitas na vasta necrópole de Saqqara, cerca de 20 quilômetros ao sul do Cairo. O arqueólogo-chefe do Egito, Zahi Hawas, disse que a nova tumba foi descoberta ontem no fundo de um poço de 11 metros de profundidade. Oito das 30 múmias encontravam-se em sarcófagos e as demais estavam posicionadas em nichos na parede. Abdel Hakim Karar, assistente de Hawas, observou que o uso desses nichos era muito raro em 2.600 a.C..