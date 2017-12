Arqueólogos encontram necrópole com 20 tumbas no Egito Arqueólogos australianos desenterraram uma necrópole de 5.000 anos com 20 túmulos bem preservados em Helwan nos arredores do Cairo, informou neste domingo o Conselho Supremo de Antigüidades do Egito. Christian Kohler, chefe da missão australiana, disse que entre os objetos encontrados está um caixão talhado com hieróglifos de uma fase ancestral da escrita egípcia. "É um dever proteger da expansão urbana esse magnífico sítio arqueológico. Essa expansão representa uma grande ameaça aos monumentos de Helwan", disse Kohler por meio de um comunicado. Helwan, um bairro humilde e densamente povoado, situa-se 25 quilômetros ao sul do Cairo, em uma zona industrial às margens do Rio Nilo e em frente às pirâmides de Saqqara.