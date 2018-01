Arqueólogos israelenses acham antiga vila cristã Arqueólogos anunciaram hoje a descoberta de ruínas de uma vila, com complexos mosaicos da era bizantina cristã, perto do cidade litorânea de Natanya. A vila, datada do século 5 ou século 6 D.C., é a primeira a ser encontrada nessa área, disse Marwan Massarwa, arqueólogo do Departamento de Antigüidades de Israel, embora restos de outros povoamentos bizantinos pontilhem a costa mediterrânea. O sítio, encontrado por trabalhadores que estão construindo um acesso rodoviário, inclui duas salas com chão de mosaicos bem preservados. Também foram achadas as fundações das paredes de prédios contíguos. A primeira sala, aparentemente um pátio central, tem um mosaico de folhas estioladas, pretas e vermelhas, que terminam em galhos ondulantes, rodeadas por um desenho geométrico em preto, vermelho e amarelo sobre fundo branco. Na segunda sala ? que ainda está sendo escavada ? os arqueólogos encontraram um mosaico feito de pedrinhas formando flores vermelhas, rodeadas por linhas paralelas cinza, vermelha, amarela e branca. Os elaborados mosaicos, junto com um cano de água de chumbo que rodeia o pátio, indicam que a casa pertencia a alguém rico, segundo Massarwa. ?Este é um nível de vida relativamente alto. Pode-se perceber o investimento feito no local?, disse. A seguir à cisão do império romano no século 4, a Terra Santa ficou sob o controle do império bizantino até que fosse conquistada pelos árabes em 636 D. C. Arqueologicamente, o período é notável pela construção de muitos monastérios e igrejas pelo país. A prefeitura de Natanya está estudando meios de preservar o sítio sem interromper a construção da pista que será uma saída da principal rodovia costeira. Uma opção é proteger as salas sob a rodovia, com um túnel permitindo o acesso do público, disse o porta-voz municipal, Rami Gobernik. ?Estamos esperando?, disse, ?as escavações terminarem para tomarmos uma decisão.?