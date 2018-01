Arquidiocese de Boston pagará US$ 85 milhões por abusos A Arquidiocese de Boston concordou em pagar US$ 85 milhões para encerrar mais de 500 processos judiciais abertos por pessoas que se dizem vítimas de abusos sexuais cometidos por padres católicos, informa um advogado envolvido no caso. Esta é a maior indenização já paga por uma diocese para pôr fim às acusações de molestamento menores. O acordo, concluído após meses de negociações, marca um passo importante para acalmar a crise que vem dilacerando a quarta maior arquidiocese católica dos Estados Unidos há quase dois anos. Sob os termos do pacto, vítimas receberão indenizações de US$ 80.000 a US$ 300.000, diz o advogado Roderick MacLeish Jr., cujo escritório representa cerca de metade dos queixosos. O valor de cada compensação individual será definido por um mediador com base no tipo de abuso sofrido, sua duração e o ferimento provocado. Pais que alegam que seus filhos foram abusados receberão US$ 20.000. ?O acordo foi assinado. o acordo está feito?, disse Marcia Brier, porta-voz da firma de advocacia, a repórteres. O pacto foi fechado um mês depois de a arquidiocese ter proposto uma indenização global de US$ 55 milhões.