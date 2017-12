Arquiteto do WTC não entende desmoronamento Aaron Swirski, um dos arquitetos que projetaram o World Trade Center de Nova York, não conseguiu explicar como as Torres Gêmeas do complexo desmoronaram depois do impacto dos aviões. "É uma tragédia pior que qualquer pesadelo. Não posso crer no que aconteceu", afirmou Swirski, que vive atualmente em Jerusalém, ao site na Internet do jornal Jerusalem Post. Segundo ele, os prédios haviam sido projetados levando-se em conta a possibilidade de ocorrer um grande acidente, um grande incêndio, inclusive o impacto de cinco aviões. "Não compreendo o que aconteceu. Talvez há 30 anos os aviões fossem menores, mas a estrutura havia sido pensada para resistir a uma eventualidade deste tipo", afirmou.