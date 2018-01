Arquivos sobre eleições presidenciais somem na Flórida A única prova de computador sobre como os eleitores do condado de Palm Beach votaram na controversa eleição presidencial dos EUA talvez tenha sido destruída, aumentando as suspeitas de que os votos nunca foram recontados. Funcionários do condado afirmaram que os arquivos onde estava armazenado os resultados da máquinas de contar votos foram apagados quando os computadores estavam sendo preparados para as eleições locais de maio último. Os cartões perfurados, que indicam os votos dos eleitores, no entanto, não foram destruídos. A supervisora eleitoral Theresa LePore disse que deve haver uma cópia das gravações computadorizadas, mas que ela só saberá ao certo quando os gerentes de tecnologia voltarem de férias na próxima semana. "Não posso garantir que nós não tenhamos uma cópia em algum lugar", acrescentou LePore. "Geralmente, como regra, nós não temos, porque isso nunca foi um problema". Palm Beach estava entre os condados que apresentaram problemas durante as cinco semanas de recontagem de votos nas eleições presidenciais de 2000. Al Gore venceu em Palm Beach por 116.000 votos sobre George W. Bush, que acabou levando as eleições na Flórida e chegando à Casa Branca por decisão da Suprema Corte. Segundo o jornal Chicago Tribune, causar danos a arquivos é uma violação potencial das leis sobre arquivos públicos, mas LePont afirmou que não há nenhuma exigência para que os condados entreguem uma cópia dos arquivos às autoridades competentes.