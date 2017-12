Arroyo ordena captura de líderes do Abu Sayyaf A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ordenou a captura dos líderes do grupo extremista Abu Sayyaf, depois que um de seus principais representantes, Abu Sabaya, aparentemente morreu em um recente enfrentamento com as forças do governo, disse hoje o general Ernesto Carolina, comandante das forças do Sul. Segundo ele, o objetivo é capturar o líder do Abu Sayyaf, Khaddafy Janjalani, e um outro alto chefe, Ghalib Andang, conhecido também como comandante "Robot". "Robot" dirigiu o seqüestro de 21 pessoas, entre elas turistas ocidentais, em um balneário malaio em abril de 2000. Todos, exceto um, foram postos em liberdade em troca de pagamento de resgate.